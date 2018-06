abi» Quiz

Visionäre ihrer Zeit

Marty McFly reiste im Hollywood-Blockbuster „Zurück in die Zukunft“ aus dem Jahr 1985 ins Jahr 2015. Drehbuch-Autor Bob Gale und Regisseur Robert Zemeckis haben im Film ihre Vision der Zukunft abgebildet – und einige der Ideen waren „im echten“ Jahr 2015 tatsächlich Realität. Aber auch in Wissenschaft und Forschung gibt es eine Reihe von Visionären, die zahlreiche Erfindungen ausgetüftelt haben. Weißt du, wer wann was erfunden hat?

