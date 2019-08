Im Polargebiet für den Klimaschutz forschen

Foto: Pascal Bourgault Expedition am Polarkreis: Für den jungen Forscher war die Forschungsreise auf der "Polarstern" ein einschneidendes Ereignis.

Klimaforscher

Damien Ringeisen wollte einen Beruf ergreifen, in dem er etwas bewirken kann. Heute erforscht der 27-Jährige als Doktorand am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven die Auswirkungen der Polargebiete auf unser Klima – und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft.