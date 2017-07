Ein Arbeitsplatz mit Aussicht

Foto: Sonja Brüggemann Arbeiten aus der Vogelperspektive: Containerbrückenfahrer im Hamburger Hafen arbeiten in 50 Metern Höhe.

Fachkraft für Hafenlogistik

Höhenangst kann Maik Rodehorst in seinem Job nicht gebrauchen: Als Fachkraft für Hafenlogistik arbeitet der 23-Jährige am größten Container-Terminal des Hamburger Hafens, dem Burchardkai, in schwindelerregenden Höhen.