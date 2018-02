Einstieg in die Welt des Tourismus

Foto: Katharina Kemme Wo soll´s denn hingehen? Tourismuskaufleute werden zum Großteil im Reisebüro ausgebildet und helfen dort ihren Kunden bei der Reiseplanung.

Tourismuskaufleute für Privat- und Geschäftsreisen – Hintergrund

Kunden Kataloge voller durchsonnter Ferienanlagen zeigen, Flugtickets buchen und Hotelreservierungen vornehmen: Tourismuskaufleute werden zum Großteil in Reisebüros ausgebildet und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf – egal ob Urlaubs- oder Geschäftsreise. abi» gibt einen Einblick, welch große Bandbreite an Tätigkeiten Auszubildende erlernen und in welchen Bereichen sie tätig werden können.