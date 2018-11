Headhunter

Beziehungen aufbauen

Sein Hobby ist der Gleitflug – und auch beruflich ist Cornelius Then ein Überflieger. Mit 31 Jahren kümmert er sich bereits als selbstständiger Headhunter und Partner der Pape Consulting Group in München um die Besetzung von Führungspositionen.

Das Telefon klingelt. Eine freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung fragt: „Können Sie ungestört sprechen?“ und erkundigt sich, ob man für neue berufliche Perspektiven offen ist. Die Stimme gehört zu Cornelius Then. Ein Anruf bei möglichen Kandidaten ist für ihn als Headhunter Routine. Aber es gibt auch andere Wege. „Im technischen Bereich kann es sinnvoll sein, über ein soziales Netzwerk Kontakt aufzunehmen“, meint der 31-Jährige.

Fragen, Zuhören, Vermitteln

Cornelius Then Foto: privat

Gibt es eine Stelle zu besetzen, ist sein erster Schritt, ein Profil des Wunschkandidaten zu erstellen: Welche fachlichen Anforderungen muss er erfüllen, welche Erfahrungen mitbringen? Mit seinen Auftraggebern bespricht er dabei auch die Hintergründe: „Warum ist die Position vakant? Wo gab es Schwierigkeiten mit den bisherigen Stelleninhabern?“ Die richtigen Fragen zu stellen, sei sein Erfolgsrezept, sagt Cornelius Then.

Nach dem Kundenbriefing müssen passende Kandidaten gefunden werden. Der Headhunter nutzt dafür soziale und berufliche Netzwerke, setzt vor allem aber auf seine persönlichen Kontakte. Im Gespräch prüft er, ob ein Kandidat zu der Position passt, die der Kunde besetzen will. Dabei geht es um mehr als Fachwissen – Cornelius Then macht sich „ein Bild von der gesamten Persönlichkeit“. Er sitzt auch mit am Tisch, wenn das Unternehmen den Kandidaten kennenlernt – als „stiller Beobachter, der im Nachhinein Unstimmigkeiten in der Kommunikation ausgleichen kann“ und so den Auswahlprozess begleitet.

Alltag? Flexibilität

Auf die Frage nach einem typischen Arbeitstag lacht Cornelius Then: „Den gibt es nicht, und das genieße ich. Jeder Auftrag ist unterschiedlich, auch was den zeitlichen Aufwand angeht, der ganz von den Anforderungen des Kunden abhängt.“ Für ihn sei Qualität wichtig, daher arbeitet er nur an wenigen Projekten gleichzeitig.

Wie jeder selbständige Berater verwendet er viel Zeit darauf, Kunden zu finden. „Ein überzeugender Internetauftritt ist wichtig. Aber Personalberatung ist ein ‚People Business‘, sagt er. „Persönlichkeit und Wertschätzung zählen, daraus entstehen Netzwerke und häufig auch Empfehlungen.“ Selbstständig zu sein, bedeute für ihn viel Arbeit und Eigenverantwortung, aber auch Flexibilität. Für seine Kunden muss er rund um die Uhr erreichbar sein. Und er muss gut organisiert sein, „sonst verliert man schnell den Überblick“, weiß er.

„Finde einen Beruf, den du liebst…“

Cornelius Then übt seinen Beruf mit Herzblut aus. Geplant hatte er diesen Berufsweg allerdings nicht. Früher wollte er Lehrer werden. Menschen lagen ihm immer – aber ihm war auch Unabhängigkeit wichtig. An ein Bachelorstudium der Betriebswissenschaft schloss er den Master in „Human Resource Management“ an und arbeitete studienbegleitend in der Personalabteilung eines Automobilzulieferers. Die ersten Erfahrungen als Personalberater sammelte er als Angestellter, bevor er den Schritt in die Selbständigkeit wagte. Unternehmergeist sei dafür unverzichtbar, um voranzukommen, brauche man außerdem Disziplin und Ehrgeiz. Headhunter haben zudem eine Vertrauensposition inne. „Diskretion und Integrität sind entscheidend für den Beruf“, sagt Cornelius Then. „Wir arbeiten schließlich mit sehr sensiblen Informationen.“