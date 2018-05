Flieger leichter machen

Foto: Malzkorn Wie kann beim Bau eines Flugzeugs Gewicht eingespart werden? Technomathematiker können Materialien und andere Komponenten in theoretischen, rechnerischen Modellen darstellen und so Lösungen finden.

In seinem Arbeitsalltag beschäftigt sich Arne Breede mit mathematischen Modellen, die aufzeigen, was Fasern in der Produktionstechnik leisten können – und wo sie an ihre Grenzen stoßen. Der 30-Jährige Technomathematiker arbeitet bei einem Forschungsinstitut in Bremen.