Medizinischer Datenmanager

Zahlenjongleur mit Kommunikationstalent

Tjorben Rühling wollte eigentlich Arzt werden. Doch dann fand er einen anderen Weg für sich: Nach Abschluss seines Bachelor- und Masterstudiums im Bereich Medizinisches Informationsmanagement ist der 31-Jährige nun als Datenmanager bei der Mediconomics GmbH für die Verwaltung von Patientendaten zuständig.

Tjorben Rühling hat für seinen Arbeitgeber, das medizinische Auftragsforschungsinstitut Mediconomics GmbH, täglich mit Zahlen und Tabellen zu tun. Der Datenmanager bereitet Datenbanken für medizinische Studien vor, verarbeitet die medizinischen und demographischen Informationen von Patienten, macht kleinere statistische Auswertungen und erstellt auch die Fragebögen für die klinische Forschung.

„Wenn ich den Auftrag bekomme, eine Datenbank anzulegen, muss ich mir zunächst das Protokoll der klinischen Studie ansehen, um herauszufinden, welche Daten erhoben werden sollen. Wenn ich dann weiß, wie spezifisch oder breit gefächert die Datenbank sein soll, entscheide ich, ob ich sie selbst erstellen kann oder ob ich dafür mit einem Software-Anbieter zusammenarbeiten muss“, erklärt der 31-Jährige.

Überwachung von Datenbanken

Tjorben Rühling Foto: privat

Den größten Teil seines Arbeitstages verbringt er damit, laufende Studien zu überwachen und die Daten, die ihm aus verschiedenen Studienzentren zugesandt werden, in seine Datenbanken zu übernehmen. „Wir haben einige Vorgaben, wie die Daten erhoben werden sollen. In einem Feld für das Datum sollen zum Beispiel keine Kürzel wie ‚uk‘ für ‚unknown‘ auftauchen“, erklärt er. Wenn etwas nicht stimmt, nimmt er entweder Kontakt zu den Projektbeteiligten oder zu seinen Kollegen aus der Monitoring-Abteilung auf, die wiederum um Korrektur bitten. Wichtig ist also, dass Tjorben Rühling sehr präzise arbeitet, sodass möglichst keine Nachfragen auftauchen, wenn anschließend die Statistiker mit seinen Daten weiterarbeiten.

Auch zu den Kollegen, die letztlich die Studienberichte schreiben, und zu denen, die die Kommunikation mit Bundesbehörden und Ethikkommissionen führen, hat Tjorben Rühling regelmäßig Kontakt. Unter seinen Kollegen sind ausgebildete Arzthelfer und Altenpfleger. Er selbst hat als Krankenpfleger gearbeitet, bevor er sich für ein Studium im Bereich eHealth entschied: „Ursprünglich wollte ich Medizin studieren. Aber nachdem ich jahrelang erfolglos auf einen Studienplatz gewartet hatte, stieß ich auf der Suche nach einer Alternative auf den Studiengang ‚Medizinische Informationsmanagement‘ an der Hochschule Hannover. Das Studium hat mir großen Spaß gemacht“, erinnert er sich.

Offen für neue Herausforderungen

Während des Bachelor- und Masterstudiums absolvierte Tjorben Rühling zwei Praktika in der klinischen Forschung – eines in Dänemark und eines in den USA. Als er nach Abschluss des Studiums in einen neuen Bereich hineinschnuppern wollte, kam ihm die Stellenausschreibung seines jetzigen Arbeitgebers sehr gelegen.

Seit einem halben Jahr ist er nun in seiner jetzigen Position tätig. Der Berufseinsteiger hofft, dass er sich innerhalb des Unternehmens noch weiterentwickeln kann: „Ich bin sehr offen, was meine berufliche Zukunft angeht. Vielleicht schreibe ich mal medizinische Berichte oder ich steige ins Qualitätsmanagement ein – da möchte ich überhaupt nichts ausschließen.“