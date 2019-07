Der Inbetriebsetzer

Foto: Martin Rehm Maximilian Schoock ist froh, dass er als IT-System-Elektroniker auch richtig anpacken darf.

IT-System-Elektroniker

Nach dem Abi startete Maximilian Schoock (29) voller Elan in ein Studium der Elektrotechnik – und merkte schnell, dass die reine Theorie gar nichts für ihn ist. Er wollte lieber raus, was tun, zum Kunden. So kam er auf den Beruf des IT-System-Elektronikers und fand bei Siemens genau das, was er suchte.