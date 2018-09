Aktuelle und genaue Geodaten für Jedermann

Foto: Axel Jusseit Auf Liegenschaftskarten können Geomatiker Grund- und Flurstücke sowie Gebäude festhalten und darstellen.

Geomatiker

Aktuelle und genaue Geodaten für Jedermann

Michael Böhme arbeitet als Geomatiker in der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz in Mayen. Dort führt er die örtliche Liegenschaftskarte fort, die Flur- und Grundstücke aufzeigt und an der sich unter anderem Navigationssysteme orientieren. „Ich habe mich schon immer für Geografie und Mathe interessiert und finde meinen Beruf spannend und vielfältig“, schwärmt der 24-Jährige.