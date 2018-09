Geomatiker/in – Hintergrund

Alles auf eine Karte

Wer schon mal mit einer Karte oder einer Navigations-App seinen Weg gefunden hat, vertraut auf die Arbeit von Geomatikern: Sie nehmen geografische Daten auf und bereiten sie für private und öffentliche Nutzer auf. Dreiviertel der Auszubildenden in diesem anspruchsvollen Beruf sind Abiturienten.

Was symbolisiert die Kuh? Einen Bauernhof, eine Käserei oder einen Zoo? „Ein Geomatiker weiß, dass er auf der Karte nicht alle drei Institutionen mit demselben Kuhsymbol versehen kann, weil das die Nutzer verwirren würde. Außerdem ist ihm bewusst, dass die Mehrheit derjenigen, die die Karte lesen, wahrscheinlich vor allem den Nutztierbetrieb mit der stilisierten Kuh verbinden. Daher sollte man für diesen das Kuhsymbol wählen und die Käserei eher mit einem Camembert, den Zoo mit einem Pelikan bezeichnen“, erklärt Dirk Zellmer, Leiter der Kommission für Aus- und Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Kartografie.

Mix aus Technik und Gestaltung

Dirk Zellmer Foto: privat

Sich in die Nutzer von Karten, Apps oder Navigationssystemen hineinversetzen zu können, gehört für den Experten neben dem gestalterischen Grundverständnis zu den wichtigsten Grundvoraussetzungen eines angehenden Geomatikers. Weitere sind ein gutes räumliches Orientierungsvermögen und technisches Verständnis. „Geomatiker arbeiten heutzutage vor allem am Rechner mit Spezialsoftware für Geoinformationssysteme (GIS) oder andere Fachinformationssysteme. Damit können sie zum Beispiel für die Umweltplanung Nistplätze oder Grundwasservorkommen elektronisch kartografieren“, begründet Dirk Zellmer. Auch Interesse und Talent für Mathematik, Naturwissenschaften und Geografie sind hilfreich in diesem Beruf.

Die Geomatiker bilden eine recht kleine Berufsgruppe, was sich auch an der Zahl der Ausbildungsanfänger widerspiegelt: jährlich sind es bundesweit rund 200. Dreiviertel von ihnen sind Abiturienten, die oft an die Ausbildung ein fachnahes Studium anschließen. [Mehr zu diesem Weg erfährst du in „Aktuelle und genaue Daten für Jedermann“.] Das Berufsfeld wurde 2009 neu gestaltet; es löste das des Kartografen ab.

Viel Arbeit am Computer

In der dreijährigen Ausbildung lernen die zukünftigen Geomatiker, Daten aufzunehmen, zu organisieren und aufzubereiten. Sie vermessen selbst oder erhalten Daten von externen Anbietern. Im ersten Lehrjahr erfahren sie Grundlegendes dazu, welche Arten von Geodaten es gibt und wie man sie ermittelt. „Die Daten danach zu managen, bedeutet viel Arbeit am Rechner. Die Schüler erfahren zum Beispiel, wie man am Computer aus den Daten Linien oder Flächen entstehen lässt. Bei der Aufbereitung überlegen sie, welche App für welche Daten geeignet wäre oder auf welches Papier man eine bestimmte Karte am besten druckt“, erläutert Dirk Zellmer. Mehr über den Ausbildungsalltag einer angehenden Geomatikerin liest du in „Vielfältige Infos auf Karten darstellen“.

Geomatiker kooperieren oft mit den Vertretern verwandter Berufe wie den Vermessungstechnikern, die hauptsächlich Daten aufnehmen, sowie Assistenten für Geovisualisierung, die vor allem Daten gestalten. „Geomatiker können das alles auch – und noch einiges mehr. Das macht den Beruf so vielseitig“, betont der Experte.

Behörde, Firma, Gamedesign?

Die Aussichten auf eine spätere Anstellung sind gut, versichert Dirk Zelmer: „Gute Geomatiker werden gebraucht. Deshalb haben fertig Ausgebildete fast eine Jobgarantie.“

Mit den Plänen, Karten und Apps, die sie gestalten, können sie fast bei allen Behörden und privaten Unternehmen arbeiten, die mit Raumdaten zu tun haben, außerdem bei Verlagen und sogar als Entwickler von Computerspielen. „Die Grundvoraussetzungen eines Geomatikers sind auch für einen guten Spieledesigner nützlich“, kommentiert Dirk Zellmer.