Fachinformatiker/in bei der Bundesagentur für Arbeit - Hintergrund

Beste Aussichten dank Digitalisierung

Angesichts einer stetig wachsenden IT-Branche haben angehende Fachinformatiker sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit ist eine der größten IT-Landschaften Deutschlands und somit ein attraktiver Arbeitgeber für Abiturienten.

Für den Ausbildungsberuf Fachinformatiker/in können Schulabgänger zwischen zwei Ausrichtungen wählen: Es gibt Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration und Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. „Anwendungsentwickler planen, testen und realisieren kundenspezifische Softwarelösungen. Sie sind also die klassischen Softwareentwickler“, erklärt Sabrina Ackermann, IT-Fachausbilderin im IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit. „Bei den Systemintegratoren hingegen liegt der Schwerpunkt auf der Hardware und der Infrastruktur. Sie planen Projekte und arbeiten zum Beispiel im Rechenzentrum, im Bereich Office-Anwendungen oder im IT-Service.“

Theorie und Praxis

Sabrina Ackermann Foto: Bundesagentur für Arbeit

Beide Ausbildungen dauern in der Regel drei Jahre, können aber bei guten Leistungen auf zweieinhalb Jahre verkürzt werden. Die Berufsschule findet im Blockunterricht statt, die Praxiseinsätze erfolgen im IT-Systemhaus in unterschiedlichen Abteilungen. „Hinzu kommen – und das ist etwas Besonderes an der Ausbildung bei der Bundesagentur für Arbeit – Workshops und Seminare, in denen die Azubis Grundkenntnisse erlernen und ihr Wissen vertiefen“, berichtet Sabrina Ackermann, die als Vollzeitausbilderin eine Gruppe von rund zehn Azubis betreut.

Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren rund 40 angehende Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen pro Ausbildungsjahrgang eingestellt, ein Viertel davon in der Anwendungsentwicklung, drei Viertel in der Systemintegration. „Die meisten arbeiten in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Einige Azubis der Systemintegration sind in unseren 17 Infrastrukturstandorten in ganz Deutschland beschäftigt, kommen aber während der Ausbildung auch für Workshops, Seminare und einen Teil der Praxiseinsätze nach Nürnberg“, erklärt die Fachausbilderin.

Gute Chance auf eine Übernahme

Die Behörde bildet nach Bedarf aus. Das heißt: Wer dort eine Ausbildung absolviert, wird anschließend auch übernommen – und zwar unbefristet. „Natürlich kann man mit der Ausbildung auch in anderen Unternehmen arbeiten. Und wir stellen auch Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen ein, die anderswo ihre Ausbildung gemacht haben. Die Ausbildungsinhalte sind schließlich überall gleich – nur die praktische Arbeit an den Software- und Hardware-Systemen ist naturgemäß in jedem Unternehmen anders“, weiß Sabrina Ackermann.

Man lernt nie aus

Nach der Ausbildung haben Fachinformatiker jedoch noch lange nicht ausgelernt. Es gibt zahlreiche interne Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch zu zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit. „Azubis mit einem besonders guten Abschluss unterstützen wir zudem bei einem weiterführenden Studium“, erklärt die Ausbilderin. In eine Führungs- oder eine andere verantwortungsvolle Position kann man bei entsprechenden Leistungen aber auch ohne Studium kommen.