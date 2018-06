Gerresheimer AG - Hintergrund

Verpackungsspezialist für die Gesundheit

Tabletten, Tropfen, Tinkturen: Die Gerresheimer AG sorgt dafür, dass Medikamente und Kosmetika sicher verpackt werden. Dafür lassen sich die Mitarbeiter des Düsseldorfer Unternehmens sinnvolle Innovationen einfallen.

Es wird behauptet, dass man die Belegschaft von Gerresheimer daran erkennt, dass sie in Apotheken, Parfümerien und Drogeriemärkten Flaschen und Behälter gerne von unten betrachten. Schließlich lässt die Bodenprägung oft erkennen, ob der Glas- oder Kunststoffbehälter bei Gerresheimer hergestellt wurde. „Hin und wieder erwische ich mich sogar selbst dabei“, gibt Jens Kürten, Group Senior Director Communication & Marketing, gerne zu.

Jens Kürten Foto: Privat

Wer heute Hustensaft nimmt, Augen- oder Nasentropfen braucht, eine Impfung gespritzt bekommt oder einen Inhalator für sein Asthma benötigt, hält damit oft auch ein Produkt der Düsseldorfer Firma in Händen. Gerresheimer ist ein weltweit führender Verpackungsspezialist für die Pharma- und Healthcare-Industrie und stellt unter anderem Ampullen, Flaschen und Spritzen her. Hierfür beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 10.000 Mitarbeiter. Mit Werken in Europa, Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von jährlich rund 1,35 Milliarden Euro.

3.500 Mitarbeiter in Deutschland

Gegründet wurde das Unternehmen vor über 150 Jahren als Glashütte in der Stadt Gerresheim, die seit 1909 zu Düsseldorf gehört. Sie war auch der Namensgeber. Seit 2008 ist die Gerresheimer AG im Börsenindex der mittelgroßen deutschen Unternehmen (MDAX) notiert.

Rund 3.500 Menschen arbeiten in Deutschland für die Aktiengesellschaft. Sitz der Unternehmenszentrale ist Düsseldorf. An den Produktionsstandorten in Essen (Nordrhein-Westfalen), Lohr (Bayern), Tettau (Bayern) und Wertheim (Baden-Württemberg) werden Glasbehälter hergestellt. „Gerresheimer Medical Systems“ produziert in Pfreimd (Oberpfalz) hochwertige medizinische Kunststoffprodukte, beispielsweise Inhalatoren oder Insulin-Pens. Am Standort Bünde in Ostwestfalen werden verschiedene Arten von Spritzen produziert. Hinzu kommt das Entwicklungszentrum im oberpfälzischen Wackersdorf.

Innovation und Qualität

Die Qualitätsanforderungen an Medikamente steigen ständig. Vor allem neu entwickelte biotechnologische Medikamente benötigen zur Zulassung Verpackungen, die besonderen Anforderungen gerecht werden. Sie verhindern Verlust, Kontamination oder Veränderung des Arzneimittels durch Umwelteinflüsse. Auf dieses komplexe Thema haben sich die Experten von Gerresheimer spezialisiert. „Innovationen sind entscheidend für unseren zukünftigen Erfolg“, erklärt Unternehmensvertreter Jens Kürten.

Ein Beispiel dafür ist das „MultiShell“-Vial, ein spezielles Fläschchen aus einer Sandwich-Struktur verschiedener Kunststoffe. Es wird für sensible Medikamente verwendet. Bei „InnoSafe“ hingegen handelt es sich um eine Spritze, die aufgrund ihrer Sicherheitsmechanik vor unbeabsichtigten Stichverletzungen schützt.

Gelebte Werte

Einige Werte sind Gerresheimer eigenen Angaben zufolge besonders wichtig. Dazu zählen Integrität, Höchstleistung, Innovation, Verantwortung und Teamwork. Um diese Schlagworte mit Leben zu füllen, veranstaltet das Unternehmen weltweit Workshops und Veranstaltungen für die Mitarbeiter, bei denen Konzepte erarbeitet und weiterentwickelt werden. Ein Beispiel für verantwortliches Handeln des Verpackungsspezialisten ist die Beteiligung am „Carbon Disclosure Project“, der weltweit größten Umweltinitiative zur Reduktion von CO2-Emissionen.

