Chemie für Kunst, Kosmetik und Co.

Überblick: Evonik von A bis Z

Ausbildung:

Evonik bietet Schülern in naturwissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Berufsfeldern zahlreiche qualifizierte Ausbildungsberufe an.

Erleichtert wird der Berufseinstieg mit vielfältigen ausbildungsbegleitenden Maßnahmen: zum Beispiel mit einem Computerführerschein, Auslandsaufenthalten oder Outdoor-Trainings. Seit 2018 bietet Evonik zudem an den Standorten in Marl und Essen das neue Praktikumsprogramm MATCHING 2020 für Schüler an. Evonik bildet in 17 anerkannten Ausbildungsberufen sowie in kooperativen Studiengängen an zwölf Standorten in Deutschland aus.

Aktuelle Stellenangebote:

https://jobs.evonik.com

Bewerbungshilfe:

https://careers.evonik.com/de/job-search-and-apply

Internationalität:

Evonik ist in über 100 Ländern rund um den Globus aktiv und hat Produktionsanlagen in 28 Ländern.

Jährlicher Umsatz:

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 15,02 Milliarden Euro.

Mitarbeiter:

Mehr als 36.000 Mitarbeiter sind weltweit bei Evonik beschäftigt (Stand: 2017).

Sitz der Zentrale:

Essen, Deutschland

Weitere Informationen:

https://careers.evonik.com