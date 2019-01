Branchenkontext: Christliche Wohlfahrtsverbände

Diakonie

Grundlage: evangelischer Glaube

Angebot: Förderung, Unterstützung und Hilfe für Pflegebedürftige und Kranke, für Menschen mit Behinderungen, für Kinder, Jugendliche und Familien, Menschen mit Migrationshintergrund und mit Suchtproblemen

Mitarbeiter: 525.707 hauptamtlich Beschäftigte und rund 700.000 Freiwillige

Dienste/Einrichtungen: etwa 31.500 stationär und ambulant

Verfügbare Betreuungsplätze: 629.546 in der Jugendhilfe, 183.065 in der Altenpflege und 169.124 in der Behindertenhilfe

Menschen, die die Dienste in Anspruch nehmen: über zehn Millionen

Verbandszentrale: Berlin

Caritas

Grundlage: katholischer Glaube

Angebot: organisierte Hilfe im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Suchtkrankenhilfe, der Behindertenhilfe sowie der sozialpsychiatrischen Betreuung

Mitarbeiter: 659.875 berufliche und 500.000 ehrenamtliche/freiwillige Mitarbeiter

Dienste/Einrichtungen: rund 25.000 stationär und ambulant

Verfügbare Betreuungsplätze: insgesamt über eine Million Plätze und Betten

Menschen, die die Dienste in Anspruch nehmen: 13 Millionen

Verbandszentrale: Freiburg

