3M Deutschland GmbH - Hintergrund

Nur drei Meter bis zum nächsten 3M-Produkt

„Hast du mal ein Post-it für mich?“ – kaum ein Kollege würde wohl nach einem „Klebezettel“ fragen; längst ist die Produktbezeichnung „Post-it“ fester Bestandteil der Bürosprache. Erfunden wurden die praktischen Haftnotizen vom US-amerikanischen Unternehmen 3M, das als weltweit agierender Multi-Technologiekonzern unter anderem Klebstoffe, Schleifmittel oder reflektierende Folien herstellt.

Das Portfolio von 3M hat es in sich: Mehr als 55.000 Produkte finden sich in praktisch allen Lebens- und Arbeitsbereichen unserer Gesellschaft. Bei dieser Vielfalt kann man davon ausgehen, dass jeder schon einmal ein Produkt von 3M in den Händen gehalten hat. „Es gibt sogar die Redensart: Man ist niemals weiter als drei Meter von einem 3M-Produkt entfernt“, bestätigt Stephan Rahn, Leiter Brand & Communications Europe, Middle East & Africa. „Wir haben im Medizinbereich zum Beispiel sehr viele Zahnarztprodukte, unter anderem Zahnklammern oder Füllmaterialien. Und ich bin mir sicher: Fast jeder Mensch hatte beziehungsweise hat davon eines im Mund.“

Auf Basis von 46 eigenen Technologie-Plattformen lassen weltweit rund 8.100 Wissenschaftler und Spezialisten immer wieder neue Produkte und Anwendungen entstehen (siehe auch die Reportage „Den Alltag der Menschen erleichtern“). Entsprechend breit gefächert ist der Kundenkreis: Er umfasst Industrieunternehmen, Dienstleister, Groß- und Fachhändler sowie öffentliche Auftraggeber in Geschäftsfeldern wie Gesundheit, Produktion & Verarbeitung, Sicherheit, Automotive, Elektronik, Energie, Gewerbe & Handel, Transport & Verkehr, Daten- & Kommunikationsnetze, Architektur & Bau, Bergbau-, Öl- und Gasindustrie sowie Produkte für Endverbraucher. Hierfür beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiter. Mit Werken in über 70 Ländern erwirtschaftet 3M einen Umsatz von jährlich 32,8 Milliarden US-Dollar.

Über 6.700 Mitarbeiter in Deutschland

Stephan Rahn Foto: privat

Gegründet wurde 3M (steht für Minnesota Mining and Manufacturing) im Jahr 1902. Alles begann mit dem Abbau und der Weiterverarbeitung von Mineralien zur Herstellung von Schleifpapier für die Automobilindustrie. Anfang der 1950er-Jahre gründete der amerikanische Mutterkonzern Tochtergesellschaften im Ausland. So entstand 1951 in Düsseldorf die „Minnesota Mining & Manufacturing GmbH“. 1972 folgte die Umbenennung in 3M Deutschland GmbH, deren Hauptsitz ein Jahr später nach Neuss verlegt wurde.

Heute beschäftigt das Unternehmen 6.711 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in Deutschland. Zahlreiche Fertigungsstätten befinden sich in Nordrhein-Westfalen, sowie auch das European Distribution Center in Jüchen, das seit 2001 das größte und modernste 3M-Logistik-Zentrum in Europa ist.

Werte im Unternehmen

„Jeder Mensch in jedem Team auf der Welt, unabhängig von Hautfarbe, Sprache und Herkunft, wird wertgeschätzt und akzeptiert. Dieses Menschenbild hegen und pflegen wir seit über 120 Jahren“, erklärt Stephan Rahn. Für das gute Miteinander sorgen unter anderem strenge ethische Grundsätze zu Diversity und Toleranz.

Daneben wird viel Wert auf Freiräume für die Mitarbeiter gelegt. „Wenn alles immer vorgegeben ist, leidet die Kreativität“, weiß der Unternehmenssprecher. Es gibt daher die 15 Prozent-Regel: Jeder Mitarbeiter kann 15 Prozent seiner Arbeitszeit an eigenen Projekten arbeiten. „Viele der großen tollen Produkte von 3M stammen aus dieser Regelung.“

Produkte und Qualität

Die Qualität der Produkte darf trotz der Vielfalt in keinem Fall leiden. Von der Fertigung bis zum Vertrieb sorgen Teams weltweit für eine durchgängige Qualitätssicherung. „In jedem Geschäftsbereich gibt es Mitarbeiter, die sich mit ganz speziellen Produkten befassen. Qualitätsmanager gibt es in jedem Land und in jeder Region, aber auch in jedem Werk bis hin zum weltweit verantwortlichen Qualitätsmanagement“, erläutert Stephan Rahn.