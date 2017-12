Branchenumfrage

Einstellungsbedarf an Mitarbeitern / Hochschulabsolventen pro Jahr Grundsätzlich ca. 20 Mitarbeiter, davon ein Drittel mit Hochschulabschluss; in 2018 aufgrund der Investition Koehlers zusätzlich 100 Mitarbeiter mehr (hauptsächlich gewerblich)

Geschäftsfelder mit dem größten Einstellungsbedarf Aufgrund der Investitionen in 2018: größter Bedarf im gewerblichen Bereich, ansonsten über alle Bereiche hinweg ähnlich verteilt

Hoher Bedarf insbesondere an gewerblich-technischen Auszubildenden und Absolventen von Ingenieursstudiengängen (Papiertechnik, Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen)