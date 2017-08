Kultur- und Kreativwirtschaft – Hintergrund

Branche mit kreativer Ader

Kreativ arbeiten – das wollen viele. Laut der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung beschäftigen sich etwa 1,62 Millionen Erwerbstätige beruflich mit Kunst und Kultur. Viele von ihnen arbeiten als Selbstständige.

„Ich fand Musizieren mit anderen schon immer sehr schön und wollte früh Orchestermusikerin werden“, erinnert sich Caroline Kunfalvi. Die Violinistin arbeitet seit 2007 als festangestellte Musikerin beim WDR Sinfonieorchester. Dieses lernte sie während eines Praktikums kennen. „Wir spielen moderne Musik, klassische Konzerte und Kammermusikkonzerte“, erklärt die 36-Jährige, die auch auf Tourneen im In- und Ausland unterwegs ist. „Außerdem produzieren wir CDs und gehen zur Musikvermittlung in Schulen, wo ich den Schülern mein Instrument und die Arbeit im Orchester vorstelle.“

Das Motto „Früh übt sich“ gilt auch für Caroline Kunfalvi. Bereits mit sechs Jahren begann sie, Geige zu lernen. Mit 13 spielte sie im Landesjugendorchester Baden-Württemberg, später war sie Jungstudierende an der Musikhochschule Stuttgart. Nach dem Abitur studierte sie an der Hochschule Düsseldorf Musik im Fach Violine auf Diplom und machte zudem ihr Konzertexamen.

Vom Studio in den Konzertsaal

Caroline Kunfalvi Foto: WDR

Einen geregelten Arbeitstag hat die Musikerin heute selten. Unter der Woche stehen Proben mit dem Dirigenten und Studioaufnahmen auf dem Programm, am Wochenende Konzerte. Zwischendurch muss sie zu Hause neue Stücke üben. Nicht immer spielen alle 100 Kollegen aus dem Orchester gemeinsam – für die Dienstplaneinteilung der Ersten Violinen ist Caroline Kunfalvi zuständig.

Sie empfiehlt: „Als Orchestermusikerin sollte man den Spaß an der Sache nicht verlieren, auch wenn der Dirigent es mal anders haben will als man selbst.“ Relativ flexibel ist die 36-Jährige bei Kammermusikkonzerten, bei denen die Musiker selber bestimmen können, wie sie ein Stück interpretieren. „Ich habe auf jeden Fall meinen Traumberuf gefunden“, ist sich Caroline Kunfalvi sicher.

Elf Teilmärkte für Kreative

Musiker sind nur eine Berufsgruppe in der sehr vielseitigen Kultur- und Kreativwirtschaft. Neben der Musikwirtschaft zählen noch zehn weitere Teilmärkte zur Branche: der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Rundfunkwirtschaft, der Markt für darstellende Künste, der Architekturmarkt, die Designwirtschaft, der Pressemarkt, der Werbemarkt sowie die Software-/Games-Industrie. Letztgenannte gilt dabei als besonders dynamisch.

„Insgesamt ist die Zahl der beschäftigten Kreativen in den meisten Berufsfeldern in den letzten Jahren gestiegen“, sagt Ilona Mirtschin, Arbeitsmarktexpertin der Bundesagentur für Arbeit. „Beschäftigungsrückgänge gab es nur bei kunsthandwerklichen Berufen, Fotografen sowie in der Moderation und Unterhaltung.“ Die Zahl der Arbeitslosen war bei den meisten künstlerischen und kreativen Berufen rückläufig. „Sehr auffällig ist jedoch der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Bühnen- und Kostümbildnern im Jahr 2016“, so die Arbeitsmarktexpertin. Positive Entwicklungen sieht sie hingegen bei den Marketing- und Medienberufen. Insgesamt ist die Zahl der gemeldeten Stellen steigend, mit Ausnahme einiger darstellender und unterhaltender Berufe im Bereich Schauspiel und Tanz.

Wichtig: „Sprache der Wirtschaft sprechen“

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sagt in der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht unbedingt viel darüber aus, wie viele Menschen tatsächlich in der Branche arbeiten. Grund: Der Anteil an Selbstständigen ist hoch, vor allem in künstlerischen Berufen. Die größten Herausforderungen für Kreative und Kulturschaffende sieht Roland Weiniger, stellvertretender Vorsitzender von KulturGilde e.V., dem Verband der Kultur- und Kreativwirtschaft Deutschland, demnach auch im unternehmerischen Denken. „Viele Kreative müssen das noch lernen und die Sprache der Wirtschaft sprechen“, fordert er (siehe Interview „Man kann seine Kreativität voll ausleben“).

Wer gut vorbereitet ins Berufsleben starten will, kann zum Beispiel eine schulische Ausbildung, etwa an einer Berufsfachschule für Tanz, bildende Kunst oder Mode absolvieren. „Oft bewirbt man sich hier mit einer Mappe mit Beispielen seiner Fertigkeiten“, weiß Kathleen Kuhnt, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Berlin Nord. Auch für ein Hochschulstudium wird meist ein Nachweis des künstlerischen oder kreativen Talents verlangt. „Der Einstieg in den Beruf ist nicht immer leicht, weil die Berufe und die Karrierewege oft nicht klar definiert sind“, sagt Kathleen Kuhnt. Manchmal hilft es, sich bei Freunden und Familie Rat und Rückhalt zu holen. Neben der Begabung sind Durchsetzungsvermögen und eine starke Persönlichkeit wichtig, betont die Berufsberaterin. „Wer wirklich Leidenschaft für seinen Wunschberuf mitbringt, wird auch seinen Weg finden.“