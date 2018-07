Berufe in der IT

Foto: Martin Rehm Wo liegt der Fehler? Manchmal ist es auch für IT-Experten gar nicht so einfach, falsche Passagen im Programmiercode ausfindig zu machen.

IT-Branche – Berufs- und Arbeitsfelder

Fachkräfte mit einer Berufsausbildung sind in der IT ebenso gefragt wie Hochschulabsolventen. So unterschiedlich wie die Zugangswege, sind auch die verschiedenen Ausbildungs- und Studienberufe. abi>> stellt einige vor.