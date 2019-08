Einstellungspraxis: Energiewirtschaft

Angebotene Ausbildungen für Abiturienten / Duale Studiengänge / andere Einstiegsmöglichkeiten für Abiturienten

Fünf Ausbildungen: Anlagenmechaniker (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d) Acht duale Studiengänge: Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre/ Industrie, Bachelor of Engineering industrielle Elektrotechnik, Bachelor of Engineering Elektrotechnik, Bachelor of Engineering Konstruktion und Fertigung, Bachelor of Science Business Administration, Bachelor of Science Business Informatics, Bachelor of Science Elektro- und Informationstechnik, Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik