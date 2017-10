Einstellungspraxis: Automobilbranche

Angebotene Ausbildungen für Abiturienten / Duale Studiengänge / andere Einstiegsmöglichkeiten für Abiturienten "Audi dual": Masterstudium der angewandten Informatik an der Technischen Hochschule (TH) Ingolstadt Masterstudiengang "Robotics, Cognition, Intelligence" an der Technischen Universität München Duales Bachelorstudium an der TH Ingolstadt Am Standort Neckarsulm: duale Bachelor-Studiengänge in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW)