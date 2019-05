Gefragte Kommunikations-Talente

Weitere Informationen

BERUFENET

Das Netzwerk der Bundesagentur für Arbeit für Berufe mit über 3.000 ausführlichen Berufsbeschreibungen in Text und Bild (Suchwort: Anglist/in).

www.berufenet.arbeitsagentur.de

studienwahl.de

Infoportal der Stiftung für Hochschulzulassung in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Hier kannst du im „finder“ nach Studiengängen in ganz Deutschland suchen (Suchwort: Anglistik).

www.studienwahl.de

JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

BERUFETV

Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit

www.berufe.tv

Deutscher Anglistenverband

Der Deutsche Anglistenverband fördert anglistische Forschung und Lehre an den deutschen Hochschulen. Auf den jährlich stattfindenden Anglistentagen werden in jeweils wechselnden Sektionen aktuelle Forschungsthemen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

www.anglistenverband.de

Deutsche Gesellschaft für das Studium britischer Kulturen

Die Gesellschaft will die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Kulturen Großbritanniens und anderer englischsprachiger Kulturen fördern.

www.britcult.de

The European Society for the Study of English

The Society is a European federation of national higher educational associations for the study of English. The Society endeavours to reflect the cultural and geographical diversity of Europe in its institutions.

http://essenglish.org

Deutsche Gesellschaft für Amerikastudien (DGfA)

Die DGfA ist eine gemeinnützige wissenschaftliche Vereinigung mit dem Zweck, die Amerika-Studien in Deutschland auf wissenschaftlicher Basis zu fördern und zu einer Vertiefung der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten beizutragen.

www.dgfa.de

European Association for American Studies (EAAS)

The EAAS is a confederation of national and joint national associations of American Studies in Europe.

www.eaas.eu

American Studies Association

The American Studies Association promotes the development and dissemination of interdisciplinary research on U.S. culture and history in a global context.

www.theasa.net

Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS)

Die DGfS ist eine Vereinigung von Personen und Einrichtungen, die natürliche Sprachen wissenschaftlich erforschen. Beteiligt sind Experten aller Philologien und linguistischen Forschungsgebiete.

www.dgfs.de