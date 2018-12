Designer

Spannende neue Aufgaben für Gestalter

Mittlerweile ist klar: Künstliche Intelligenz kann schon bald viele Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen übernehmen. In puncto Kreativität und Empathie kann sie dem Menschen allerdings nicht das Wasser reichen. Das eröffnet etwa Designern wie Maximilian Schneider, ganz neue Perspektiven.

In meinem Beruf kann ich meine Kreativität ausleben“, sagt Maximilian Schneider. Der 24-Jährige hat Produktgestaltung in Schwäbisch Gmünd studiert und designt jetzt analytische Messgeräte bei Agilent Technologies in der Nähe von Karlsruhe. Die Geräte analysieren zum Beispiel Blutproben bei Dopingkontrollen. Eine der wichtigsten Aufgaben des Designers ist es, sich in die späteren Anwender hineinzuversetzen: „Ein Entwickler interessiert sich in erster Linie dafür, ob das Gerät technisch funktioniert. Ich als Produktdesigner dagegen mache mir Gedanken über die Nutzung, also wo Knöpfe, Displays oder Nachfüllkartuschen am praktischsten angebracht sein sollten, damit das Laborpersonal im täglichen Einsatz gut damit arbeiten kann. Wir sprechen dabei von einer guten ‚User Experience‘.“

Damit dies gelingt, besucht er Kunden, analysiert Laborabläufe und tauscht sich im Idealfall früh mit den Entwicklern aus. Seine ersten Entwürfe zeichnet er meist auf Papier, baut in der Werkstatt Modelle aus Karton und überführt diese schließlich in 3-D-Software. „Egal, ob man mit Hand zeichnet oder gleich am Computer arbeitet, man braucht Vorstellungsvermögen und sollte innerhalb von wenigen Minuten seine Ideen visualisieren können“, erläutert er und führt aus, dass der rein ästhetische Aspekt einen eher geringen Stellenwert habe. „Der emotionale Wert ist nicht so hoch wie zum Beispiel bei einem Auto. Es geht darum, dass ein Gerät auf den ersten Blick dem Portfolio meines Arbeitgebers zugeordnet wird.“

Von der Idee bis zur Umsetzung

Nach dem Studium hätte er auch zu einer Designagentur gehen können. Diese werden meist von Großkunden bei strategisch wichtigen Entwicklungen beauftragt. Zudem arbeiten viele Designer selbstständig. „Wir werden in allen Branchen gebraucht. Man hat also vielfältige Möglichkeiten. Ich schätze die ‚Vollkommenheit‘ in meiner derzeitigen Anstellung. Ich bekomme mit, was am Ende aus meinen Ideen wird. Wenn man nicht direkt beim Unternehmen angestellt ist, ist die Arbeit oft mit den ersten Entwürfen erledigt“, sagt er.

Maximilian Schneider ist einer der knapp 800 Studierenden, die laut Statistischem Bundesamt im Wintersemester 2017/2018 ihre Abschlussprüfung gemacht haben. Mit dem Bachelor in der Tasche hat er gleich eine Stelle gefunden. Ob dies repräsentativ ist, darüber lassen sich nur schwer Aussagen treffen. „Die Zahl der Stellenangebote bei der Bundesagentur für Arbeit in diesem Bereich ist gering. Hier kann man jedoch vermuten, dass der Stellenmarkt über andere Wege und Medien funktioniert“, sagt Claudia Suttner, Arbeitsmarktexpertin bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) und betont: „Gerade beim Berufseinstieg haben es Designer nicht immer leicht. Kreative Berufe sind sehr beliebt.“

Die Hälfte ist selbstständig

Für 2017 verzeichnete die BA fast 26.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Akademiker in einem Designberuf. Der Mikrozensus weist für 2016 56.400 Erwerbstätige aus, zu denen auch die Selbstständigen zählen. „Beides hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Arbeitslosigkeit befand sich 2017 mit durchschnittlich knapp 2.400 Personen auf einem niedrigen Niveau und ist im Vergleich zu 2016 zurückgegangen. Stellenmeldungen sind mit 700 im Jahr 2017 aber eher dünn gesät“, erläutert die BA-Arbeitsmarktexpertin und weist darauf hin, dass rund die Hälfte der Designer ihr eigener Chef sei. (Weitere Arbeitsmarktzahlen siehe Infografiken.)

In Deutschland müssen sich fast 32.000 Studierende bald mit der Frage „Selbstständig oder nicht?“ auseinandersetzen. Zählt man die „Angewandte Kunst“ dazu, sind es fast 36.000. So viele sind derzeit in gestaltenden Fächern eingeschrieben. Das Portal Studienwahl listet über 450 Studiengänge – von Kommunikation- über Mode- und Fotodesign bis hin zu Design- und Innovationsmanagement. Im Kern gehe es immer um das Gleiche, sagt Susanne Lengyel vom Dachverband Deutscher Designertag. „Die Aufgabe eines Designers ist es, Komplexes für alle verständlich und nutzbar zu machen“, sagt sie im Interview „Design steckt überall drin“. „Designs sind die Schnittstelle zwischen Nutzer und Produkt“, ergänzt Victoria Ringleb vom Verband Allianz deutscher Designer (AGD). „Ob Interface, Smartphone oder Möbel, das Design sorgt dafür, dass das Konfliktpotenzial im Einsatz so gering wie möglich ist, egal ob in zwei- oder dreidimensionaler Natur.“

„Ausweitung der Designzone“

In den letzten Jahren habe sich ein verändertes Verständnis von Design entwickelt. Während es früher darum ging, eine Marke zu positionieren, sei es im Zuge der Digitalisierung wichtiger geworden, undurchsichtige Vorgänge intuitiv erfassbar zu machen. „Wir erleben eine Ausweitung der Designzone. Designer gestalten nicht mehr nur Produkte, sondern denken auch darüber nach, wie Geschäftsprozesse oder gar Gesellschaften gestaltet werden können“, sagt Victoria Ringleb und macht damit deutlich, dass Designer auch in ganz anderen Bereichen gefragt sind. Hochschulabsolventen finden demnach nicht nur Beschäftigung in Ateliers, Werbe-, Medien- und PR-Agenturen sowie in Entwicklungsabteilungen, sondern auch in strategischen Stabsstellen, in der Politik und bei Unternehmensberatungen.

Diese wachsende Bedeutung des Designs unterstreicht auch der Monitoringbericht „Kultur- und Kreativwirtschaft 2016“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Demnach ist die Designwirtschaft mit rund 17 Prozent aller Unternehmensgründungen der nach der Software-Industrie am schnellsten wachsende Bereich der Kreativwirtschaft.

„Bereitschaft zur Veränderung“

Die Designverbände führen dies nicht auf ein wachsendes Interesse an optisch ansprechenden Designs zurück, sondern auf den Wunsch nach einer Optimierung des Produktnutzens. „Den Kunden zufrieden machen, das steht im Zentrum“, bringt Susanne Lengyel nochmal auf den Punkt. Die dafür notwendigen Methoden hätten viele Hochschulen als Inhalte im Designstudium fest verankert oder in neue Studienfächer wie Designmanagement überführt. Aber auch eine Ausbildung, etwa in den Fachrichtungen Grafik, Mode oder Medien vermittle gutes Basis-Know-how, ergänzt Victoria Ringleb und betont, dass viele erfolgreiche Designer auch Quereinsteiger seien. „Bereitschaft zur Veränderung, sich selbst und andere immer infrage stellen und der stetige Perspektivwechsel, das macht einen guten Designer aus“, sagt sie.