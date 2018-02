„Jeder Kunde tickt anders“

Foto: Katharina Kemme Aus der großen Auswahl an Reiseangeboten das richtige für den jeweiligen Kunden zu finden – das ist eine der Herausforderungen, der sich Isabelle Moegelin in ihrer Ausbildung zur Tourismuskauffrau täglich stellt.

Tourismuskauffrau für Privat- und Geschäftsreisen

„Jeder Kunde tickt anders“

Isabelle Moegelin wusste nach einem Betriebspraktikum in einem Reisebüro, dass sie gerne dauerhaft an einem solchen Ort arbeiten möchte. Das hat die heute 22-Jährige in die Tat umgesetzt: Sie fand eine Ausbildungsstelle beim Hamburger Reisebüro Globetrotter und wird in wenigen Wochen ihr Abschlusszeugnis als Tourismuskauffrau in der Hand halten. Begeistert von ihrem Beruf ist sie nach wie vor.