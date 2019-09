abi» Quiz

Von der Schule in die Schule

Eine ganze Reihe von Ausbildungen werden nicht dual, sondern in schulischer Form angeboten – hauptsächlich in den Bereichen Pflege, Gesundheit, aber auch in Feldern wie Wirtschaft, Kunst oder Technik. Wie gut kennst du dich aus?

Foto: Thomas Lohnes

