Glücksmomente und Perfektion

Foto: Frank Pieth Einigen Abiturienten liegt es am Herzen, mit ihrer Ausbildung dazu beizutragen, über Jahrhunderte erworbenes Wissen als Kulturgut zu bewahren.

Nostalgie-Berufe – Statements

Glücksmomente und Perfektion

Statt voll digital, voll Retro: Einen Beruf erlernen, den es schon vor mehreren hundert Jahren gab – und den viele mittlerweile für überflüssig halten, das traut sich nicht jeder. Was treibt junge Leute an, sich gegen alle Widerstände für so einen Beruf entscheiden? abi» hat bei drei leidenschaftlichen Traditionshandwerkern nachgefragt.