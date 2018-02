abi>> Animation

Arbeitsplatz im Wandel der Digitalisierung

Die Arbeitswelt verändert sich derzeit so rasant und umfangreich wie nie zuvor. Im Rahmen von Industrie 4.0 nehmen die Datenvernetzung und der Informationsaustausch via Internet eine immer wichtigere Rolle ein. Arbeitsprozesse sind mit modernen Informationstechniksystemen verzahnt und werden dadurch effizienter. Auch die Berufsausbildungen unterliegen diesem Wandel. Die abi>> Animation zeigt dir an einigen Beispielen, wie das aussehen kann.

