Ausbildungsberufe mit Kindern

Foto: Elizaveta Shlosberg Nicht nur Erzieher arbeiten mit Kindern. Es gibt eine Vielzahl verantwortungsvoller Berufe in diesem Bereich.

Ausbildungsberufe mit Kindern – Berufsübersicht

Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sie in ihrer Entwicklung fördern, sie pflegen oder in Konfliktlagen betreuen will, dem stehen spannende, spezifische Berufsfelder offen. abi» hat einige Ausbildungsberufe exemplarisch aufgelistet.